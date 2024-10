JAGUARIÚNA TERÁ 3ª EDIÇÃO DA CAMINHADA OUTUBRO ROSA NESTE DOMINGO

Foto: Ivair Oliveira

Jaguariúna terá neste domingo, dia 20 de outubro, a 3ª edição da Caminhada Outubro Rosa em apoio à luta contra o câncer de mama. A saída da caminhada será às 9h, em frente à SkyFit, promotora do evento em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

A caminhada é aberta a todos os interessados – mulheres, homens e crianças -, que podem vir vestidos de camiseta rosa. O passeio pelas ruas de Jaguariúna tem o objetivo de chamar a atenção e conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.

O câncer de mama é o que mais afeta as mulheres no Brasil e no mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, para o Brasil foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Por isso, é importante chamar a atenção da população sobre a doença e manter as mulheres bem informadas sobre os exames de prevenção.

SERVIÇO

3ª Caminhada Outubro Rosa

Data: 20 de outubro

Horário: 9h

Local de saída: SkyFit