JAGUARIÚNA TERÁ ‘DIA D’ DE MULTIVACINAÇÃO E CAMPANHA CONTRA A PÓLIO E COVID-19

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,

realiza no próximo dia 22 de outubro o “Dia D” municipal de

multivacinação e imunização contra a poliomielite e a Covid-19. A

campanha vai acontecer das 8h às 17h nas unidades básicas de saúde

(UBSs) 12 de Setembro, Fontanella, Cruzeiro do Sul e Florianópolis.

A vacinação contra a pólio e a campanha de multivacinação

(atualização da carteira de vacinação) são voltadas a crianças e

adolescentes de zero a 14 anos. Já a imunização contra a Covid será

aberta a todos os públicos que ainda não tenham recebido doses da

vacina ou que estejam com o esquema vacinal incompleto.

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), o Brasil

corre risco muito alto de reintrodução da poliomielite, em meio à

queda na cobertura regional de vacinação contra a doença para cerca

de 79%, o menor desde 1994.

“Por isso, são primordiais as ações de intensificação da oferta de

vacinas, que buscam melhorar os indicadores de cobertura vacinal e

serão avaliados pelo Previne Brasil no último quadrimestre de 2022”,

disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira

Pelisão.