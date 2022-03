JAGUARIÚNA VACINOU 61% DAS CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS COM A PRIMEIRA DOSE CONTRA A COVID

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, aplicou 3.695 doses de vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Até o último dia 3 de março, foram imunizadas 3.060 crianças com a primeira dose, ou 61,3% do público-alvo, e 635 crianças com o esquema vacinal completo (12,7%). O público total de crianças em Jaguariúna é de 4.985 crianças, segundo estimativa da Fundação Seade.

Os números estão abaixo da média alcançada no Estado de São Paulo, que é de 67,7% de crianças vacinadas com a primeira dose e de 9,4%, com a segunda dose.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, “o objetivo principal é atingir 90% da população com esquema vacinal completo”.

“Por isso, inclusive, já decidimos ampliar o horário de vacinação das crianças, das 8h às 15h30, nas unidades básicas de saúde, sem necessidade de agendamento”, disse Maria do Carmo.

“Nós fazemos, mais uma vez, um apelo aos pais e responsáveis para que levem seus filhos para receber a vacina contra a Covid. Já está comprovado que a vacina é segura e muito eficaz na proteção de crianças e adultos contra o coronavírus”, completou a secretária.

Confira os locais de vacinação de crianças:

Vacina CoronaVac (crianças de 6 a 11 anos):

UBS NOVA JAGUARIÚNA

UBS FLORIANÓPOLIS

UBS ROSEIRA DE CIMA

UBS ROSEIRA DE BAIXO

Vacina Pfizer pediátrica (crianças de 5 a 11 anos e imunossuprimidos de 6 a 11 anos):

UBS FONTANELLA

UBS 12 DE SETEMBRO