JAGUARIÚNA VAI REALIZAR 1º FESTIVAL GASTRONÔMICO EM SETEMBRO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (Setuc), vai realizar o 1º Festival Gastronômico – Jaguariúna: 67 anos de história e sabor, que oferecerá aos consumidores pratos especiais, diferenciados e uma gama variada de opções para o consumo, além de divulgar os estabelecimentos do setor alimentício. O evento será realizado de 12 a 30 de setembro deste ano e fará parte do calendário de ações em comemoração ao aniversário de 67 anos de Jaguariúna.

Segundo a Setuc, poderão participar do festival estabelecimentos localizados em Jaguariúna nas seguintes categorias: bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias, sorveterias, entre outros. O evento seguirá todas as orientações e protocolos do Plano São Paulo de retomada das atividades no Estado.

O regulamento completo, com as regras para participar do evento será publicado na Imprensa Oficial no portal da Administração (www.jaguariuna.sp.gov.br).

Para participar, os estabelecimentos não precisarão pagar taxa de adesão. As inscrições devem ser feitas no período de 20 de agosto a 1º de setembro, por meio do preenchimento de ficha anexa ao regulamento, que deverá ser entregue na sede da Setuc.

Cada estabelecimento poderá participar com apenas um prato que identifique o estabelecimento, porção específica ou combo – o nome do prato deverá simbolizar a cidade e a cultura local. Os pratos inscritos no festival deverão ser comercializados com preço mínimo de R$ 30,00 e máximo de R$ 100,00.

“O festival é uma iniciativa importante para valorizar o segmento gastronômico da cidade, que foi bastante prejudicado com a pandemia devido ao distanciamento social e demais ações. Queremos que seja um evento regional e de bastante visibilidade”, disse a secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran Santos.