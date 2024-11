Jogos do Campeonato de Futsal Veteranos 2024 estão sendo disputados no Ginásio de Esportes “Vermelhão”

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria de Esportes e Lazer está promovendo o Campeonato Municipal de Futsal Veteranos 2024, com a participação de 6 (seis) equipes e os jogos sendo disputados no Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia.

“As equipes estarão jogando todas contra todas, classificam as 4 (quatro) melhores para as semifinais e posteriormente a final que está programada para o dia 12 de dezembro”, informa o Secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato.

Na segunda-feira, 18 de novembro, foi disputada a 3ª Rodada do Campeonato de Futsal Veteranos de Pedreira, com os seguintes resultados: Grêmio Chopp 4×2 Guerreiros da Fé; River/Kobayashi 2×4 Esporte Clube Santa Sofia; Esporte Clube Jardim Andrade 9×3 LB2 Sistemas.

A 4ª Rodada da competição acontece na segunda-feira, 25 de novembro, no Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Santa Sofia: 19 horas – Grêmio Chopp x Guerreiros da Fé; 20 horas – River/Kobayashi x Esporte Clube Santa Sofia; 21 horas – Esporte Clube Jardim Andrade x LB2 Sistemas.