Joseane Esperança é empossada vereadora

Joseane de Menezes Moreton Esperança, conhecida como Jô da Farmácia, foi empossada vereadora durante a primeira sessão ordinária de 2023 realizada pela Câmara de Holambra nesta segunda-feira, dia 06 de fevereiro. Joseane primeira suplente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), substitui o vereador Mario Luiz Sitta, licenciado após assumir como Diretor de Relações Institucionais da Prefeitura.

Joseane chegou em Holambra em 1998 para trabalhar, iniciando uma pequena atividade comercial, posteriormente se casou e fixou residência no município. Concorreu as eleições em 2020 e obteve 246 votos, sendo eleita como a primeira suplente do PSDB em sua primeira campanha.

Em discurso na Tribuna, Joseane assumiu o compromisso com a população, desejou sucesso na nova jornada de Sitta e destacou que se candidatou para de fato representar as necessidades da população com competência, honestidade e justiça conforme fez em seu juramento “Digo aos meus eleitores e a todos, exatamente a todos os munícipes, que façam chegar a mim, aliás que façam chegar a nos vereadores, as dificuldades, as necessidades para que juntos possamos alcançar as melhores soluções. Sempre dará certo, certamente não, mas juntos tentaremos!”

Sitta presente na sessão, solicitou o uso da palavra, agradeceu a todos por confiarem em seu trabalho e ressaltou “São dez anos de muita dedicação, responsabilidade e empenho nessa missão representando os moradores. Uma missão que continuarei cumprindo como diretor municipal. Acredito nesse governo e acredito muito que tenha condições para contribuir com ele positivamente, integrando os mais diversos setores, aproximando relações, ajudando a fortalecer Holambra e com isso servindo a nossa população.”