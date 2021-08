JOVENS DE 18 A 24 ANOS COMPARECEM EM PESO PARA 1º DIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID EM JAGUARIÚNA

A vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna acontece no Parque Santa Maria, das 15h às 19h. Para ser imunizado é preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão. Além disso, também é necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura ( www.jaguariuna.sp.gov.br ) no link “Cidadão”. A Secretaria de Saúde recomenda trazer a ficha do cadastro impressa, para agilizar o atendimento.