JP Produções anuncia novas datas para os shows adiados na Red Eventos

A JP Produções e Eventos comunica, que pela preocupação com os amigos e clientes com relação ao novo coronavírus (COVID-19) adiou os primeiros shows do calendário 2020, visando garantir a saúde de todos e a qualidade presada durante seus 20 anos de história.

Os shows adiados foram remarcados para o final do ano. O show de Zezé di Camargo e Luciano foi remarcado para o dia 06 de novembro e o show “Dois no Samba” com Jorge Aragão e Diogo Nogueira foi remarcado para o dia 11 de dezembro.

Comunica também que os clientes que já adquiriram os ingressos antecipados não há necessidade de troca, pois os mesmos terão validade para a nova data referida dos shows.

Para os amigos e clientes que infelizmente não puderem comparecer na nova data do show pedimos encarecidamente que reavaliem para não pedir o reembolso do ingresso, pois todos os produtores, artistas e colaboradores, enfim todos do setor de entretenimento estamos passando por um momento complicado e precisamos da ajuda de todos.

Caso realmente tenham que pedir o reembolso segue as orientações abaixo:

– Para os ingressos adquiridos via internet a solicitação poderá ser feita através do e-mail: sac@agoraingressos.com.br ou pelo telefone (19) 3244-1254, (19) 3014-2027, (19) 3867-7008, pelo whatSapp constante na página www.jpproduções.com.br ou www.agoraingressos.com.br.

– Os ingressos adquiridos em pontos de vendas físicos o reembolso será feito no Red Eventos, na Rod. SP 340, Km 130,5 das 08h30 às 17h30.

– O prazo para o pedido de reembolso será até o dia 16 de abril de 2020.

Tendo em vista o entendimento dos amigos e clientes da situação complicada que todos nós estamos atravessando desde já a JP Produções agradece e reitera o compromisso com a qualidade, saúde e bem-estar de todos.