Judocas de Holambra brilham no Festival Fabricando Campeões em São Carlos

Da Redação

No último sábado, 17 talentosos atletas da Escolinha de Judô de Holambra participaram do Festival Fabricando Campeões, um evento que reuniu 200 judocas de diversas cidades da região para disputas amistosas e comemorações do Dia Mundial do Judô. Os judocas holambrenses demonstraram seu comprometimento e habilidades no tatame, deixando sua marca no festival realizado em São Carlos.

O evento foi uma oportunidade valiosa para que os praticantes de judô de Holambra pudessem testar suas habilidades e adquirir experiência em um ambiente competitivo e amigável. Além disso, a celebração do Dia Mundial do Judô serviu como uma lembrança da importância dessa arte marcial na promoção da disciplina, do respeito e da excelência física e mental.

O próximo desafio para os praticantes holambrenses será a 10ª edição da Copa Integração de Judô, que acontecerá no mês que vem, em Artur Nogueira.

A Escolinha de Judô de Holambra continua a desempenhar um papel fundamental na promoção do judô na região, ajudando o desenvolvimento de atletas talentosos e cidadãos exemplares.