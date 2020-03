Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, fica aberto apenas para treinos livres

A administração do Kartódromo Internacional San Marino, de Paulínia (SP), diante do avanço do coronavírus e da pandemia de Covid-19, informa que o complexo permanecerá aberto apenas para treinos livres, como já vem ocorrendo em outros kartódromos pelo Brasil, à medida que as atividades relacionadas ao kartismo são realizadas predominantemente em ambiente externo. A direção ainda adotou algumas medidas de segurança, diante do cenário atual.

Os briefings (reuniões para passagem de instruções), que antecedem as corridas e normalmente ocorriam em sala específica, passarão a ser feitos em local externo. Além disso, a organização passa a separar as baterias de kart indoor (de aluguel), de modo que não haja possibilidade de aglomeração entre aqueles que já correram e vão devolver seus equipamentos e os que aguardam para participar das corridas.

Outra medida é a intensificação da higienização e da esterilização nos karts e equipamentos. Os volantes serão limpos e esterilizados antes e depois das baterias, como sempre ocorreu, mas com o uso de novos produtos.

Os capacetes também continuarão a ser cuidadosamente limpos e esterilizados, principalmente na parte interna e na área que fica mais próxima da boca, mas passarão por rodízio, de modo que tenham um tempo para serem utilizados novamente. Apesar disso, a direção recomenda que tanto clientes quanto pilotos utilizem seus próprios capacetes.

A administração do Kartódromo Internacional San Marino está à disposição de clientes, preparadores e pilotos frequentadores para quaisquer esclarecimentos. Mais informações: contato@sanmarinokart.com.br ou pelos telefones (19) 3833-1818 ou (19) 99119-9895 (WhatsApp).