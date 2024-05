Leilão Tradição Colonial oferta 50 touros Nelore PO

O Leilão Tradição Colonial – Genética Aprovada será promovido pela Colonial Agropecuária na cidade de Janaúba, Minas Gerais. Serão ofertados 50 touros Nelore PO, com idades entre 18 e 60 meses. O leilão acontecerá no domingo, dia 2 de junho, às 12 horas (horário de Brasília), no Parque de Exposições Waldir Nunes da Silva.

A Colonial Agropecuária possui 55 anos de tradição em genética e realização de leilões, apresentando ao mercado animais de alto nível com avaliações genéticas de programas importantes de melhoramento da raça Nelore, como o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ), a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores (ANCP) e o GENEPLUS. Esses animais se destacam pelo padrão racial e biotipo produtivo de alto nível.

O leilão possui a chancela da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). A Programa Leilões e a Confiboi Leilões são as leiloeiras responsáveis e o Canal do Criador fará a transmissão. As assessorias são de 3M e Support.

Leilões oficiais

Os criadores que oficializam seus leilões na ACNB demonstram visão e comprometimento, colaborando para o fortalecimento e a valorização da raça Nelore e de seu próprio negócio. Com a oficialização, o promotor contribui com o valor equivalente a 1 salário mínimo para a ACNB e, em contrapartida, tem o seu leilão divulgado para todos os associados e a rede de relacionamentos da entidade, fortalecendo sua comunicação e ampliando o alcance a potenciais investidores. Os recursos arrecadados com a oficialização de leilões são integralmente aplicados pela ACNB e pelas Associações Regionais do Nelore conveniadas em ações de promoção da genética e da carne Nelore.

Sobre a ACNB

A Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) é a entidade de âmbito nacional que representa criadores da raça de todo o país. Fundada há 70 anos, a ACNB se dedica ao fomento, defesa e valorização do Nelore, contribuindo para a seleção zootécnica e a produção de carne bovina de qualidade. Para isso, valoriza a genética superior, o manejo sustentável e o bem-estar animal. Entre outras iniciativas, a ACNB promove o Circuito Nelore de Qualidade, os Rankings Nacionais (Nelore, Nelore Mocho e Nelore Pelagens) e a oficialização de leilões da raça. O Nelore é a raça mais importante da pecuária brasileira, representando cerca de 80% do rebanho de corte nacional. Para mais informações, acesse www.nelore.org.br e acompanhe a associação no Instagram e no Facebook.