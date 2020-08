Licitação para mobiliário e equipamentos do Pronto Socorro está em fase final

O Pronto Socorro Municipal de Artur Nogueira está ganhando forma, e em breve será entregue para a população. O espaço físico foi remodelado e está praticamente pronto, e o processo de licitação de compra dos equipamentos está em fase final.

A obra aconteceu através de uma verba intermediada pelo deputado estadual Rogério Nogueira (DEM), no valor de R$ 200mil, e da deputada federal Joice Hásselman (PSL), no valor de R$ 145mil.

Sandra Banin Gaido, secretária de Saúde de Artur Nogueira, afirma estar satisfeita com a estrutura que está ficando pronta. “Vamos ter um Pronto Socorro de primeira, dando todo o suporte necessário à população, sem dúvida isso é um marco para a cidade”, exclama a secretária.

O Pronto Socorro Municipal contará com três consultórios médicos, uma sala de medicação, uma sala de procedimentos, sala de inalação, pré-consulta, seis leitos de observação adulto, dois leitos de observação pediátricos, um leito de isolamento, sala de emergência e sala de lavagem de materiais.

Todos os consultórios são climatizados, e a recepção conta com ambiente ventilado, com banheiros adequados para deficientes físicos, oferecendo conforto aos munícipes.

Mobiliário e Equipamentos

Com a estrutura praticamente pronta, ainda falta o mobiliário e equipamentos. No entanto, isso já não deve ser problema nos próximos dias, já que o processo de licitação para a compra desses itens foi concluído nesta quinta-feira (13). “São muitos itens, tem mesas de consultórios, macas, otoscópio, lanternas clínicas, foco de luz, cadeiras e poltronas, aspirador de secreções, balança antropométrica, banquetas giratórias, bebedouros, cama hospitalar, detector fetal, escada de dois degraus, lanterna de pupila, carro de curativo, carro de urgência e emergência, carro de maca,, mesa para exame clínico, suporte de soro, ventilador pulmonar, respiradores, desfibriladores, negatoscópio, enfim, tudo deve chegar em breve”, afirma Sandra.

Proximidade com o Centro de Apoio e Triagem – Covid-19

Desde de 18 de março foi implantado protocolo específico de atendimento e triagem para os casos de síndromes gripais e as Unidades de Saúde da Família tiveram adaptação para o isolamento e acompanhamento dos casos, tudo conforme previsto nos Planos de Contingência vigentes e protocolos e rotinas do Ministério da Saúde.

Sandra explica que a proximidade entre Pronto Socorro e o Centro de Apoio é muito positiva. “Estamos passando por esse momento muito difícil, e ter esses locais no mesmo prédio vai dar celeridade ao processo, e a gente sabe que ganhar tempo é muito importante no combate à essa doença”, comenta Sandra.

Cabe destacar que o Centro de Apoio e Triagem – COVID-19 faz parte do mencionado Plano do Município, sendo que o local a ser implantado, diante das recomendações seria no Centro de Especialidades, por conter laboratório e exame de imagem -RX. O local fica ao lado do Pronto Socorro.