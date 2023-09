Limpeza e organização são importantes para a saúde e o bem-estar

Crédito Foto: Freepik

Adotar hábitos adequados traz diversos benefícios físicos e psicológicos;

Covabra Supermercados tem descontos em produtos para higiene doméstica

Manter o ambiente, seja ele doméstico ou profissional, limpo e organizado deve ser encarado como prioridade quando o assunto é saúde e qualidade de vida. Uma das principais vantagens do hábito, inclusive, tange a saúde: diminuir a proliferação de poeira, ácaros e bactérias, todos diretamente relacionados com rinite, gripes, alergias e infecções respiratórias, ajuda a evitar essas doenças. Tal prática ainda é responsável por prevenir acidentes domésticos, principalmente com idosos e crianças, evitando quedas, choques elétricos e intoxicação por produtos eventualmente armazenados em locais inadequados.

Do ponto de vista emocional, lares limpos e organizados também trazem melhora no humor, na disposição e no bem-estar dos moradores. “Isso reflete muito sobre a saúde mental, claro, se a pessoa também estiver bem socialmente com relação à família. O descarte correto de comidas, restos de alimentos e outros itens que normalmente se acumulam no dia a dia precisa ser feito, inclusive, no exterior da residência. Para isso, é necessário um local bem fechado ou uma lixeira externa, longe de casa, pois esse material traz muitas moscas e insetos em geral”, explica Roberta Von Zuben, psicóloga do Vera Cruz Hospital.

Por outro lado, a desorganização e a sujeira podem gerar angústia, ansiedade e estresse. “Cama não arrumada, louça não lavada, isso reflete muito o comportamento desse indivíduo e, muitas vezes, ele está pedindo ou precisando de ajuda. Podem ser sinais do início de uma depressão ou já está nesse processo”, completa a especialista. Para manter uma rotina que caiba no dia a dia, o ideal é definir uma frequência para cada tarefa e mantê-la.

Sabendo dessa importância da limpeza e organização para o bem-estar de seus clientes, o Covabra Supermercados realiza, de 15 a 28 de setembro, o Festival Casa Limpa em todas as lojas físicas e também pelo site, que oferece entregas no mesmo dia para compras efetuadas até às 13h e vaga exclusiva para quem optar pela retirada.

O mercado de produtos de limpeza tem trazido produtos para facilitar o dia a dia doméstico. Segundo o Anuário 2023 da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes (Abipla), supermercados e hipermercados brasileiros tiveram aumento de 3,8% em 2022 (com projeção de 2,5% em 2023) nas vendas do setor de home care. “Percebemos que, nos anos de isolamento social pela pandemia da Covid-19, houve um aumento significativo na demanda do setor de limpeza e organização, chegando a 30%. Nos anos seguintes, o volume continuou em alta, demonstrando que os consumidores assumiram novos hábitos com a higiene doméstica”, explica Cleyton Oliveira, gerente de compras do Covabra Supermercados.

A indústria também tem sido uma facilitadora. “Atualmente, temos diversos produtos e acessórios de limpeza que facilitam o dia a dia, tornando a limpeza, manutenção e organização mais ágeis e práticas”, cita Oliveira. “Trazê-los ao consumidor com descontos, sejam eles novidades ou tradicionais no mercado, é uma forma de o Covabra Supermercados colaborar com o dia a dia, que cada vez está mais corrido”, justifica Mariana Costantini, gerente de trade marketing da rede de supermercados.

A psicóloga Roberta Von Zuben, no entanto, alerta para que a limpeza e a organização não se tornem um transtorno. “O excesso traz malefícios para toda a família. Uma pessoa com mania de limpeza, que mantém tudo limpo e organizado e não consegue ver algo diferente da forma como está acostumada, sempre estará em discussão com os membros da família, e todos sofrerão as consequências”, conclui.

