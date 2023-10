Lucas Camargo Marinelli: um sonho nas alturas

Por Nelson Theodoro Junior

Empresério, Publicitário e Diretor da Fecomercio/SP

Você já imaginou viver um sonho nas alturas? Se sua resposta for “sim”, prepare-se! A história de hoje conta sobre a trajetória de um piloto que vem conquistando os céus.

Lucas Camargo Marinelli, nascido em Campinas e criado em Mogi Mirim, encontrou sua paixão pelo céu, após um pequeno susto em um voo. Sua jornada o levou a se formar em aviação civil pela Anhembi Morumbi, com grande parte dos custos cobertos pela sua própria iniciativa empreendedora, a Coisas de Piloto. Atualmente, é piloto comercial, instrutor de voo e diretor da ACRO Brasil (Associação Brasileira de Acrobacia Aérea), cuja base fica aqui em Mogi Mirim.

A Coisas de Piloto nasceu da necessidade de custear seus cursos para se tornar piloto, visando ajudá-lo financeiramente. Lucas encerrou a empresa no formato de loja, após este período, porém manteve a marca que se expandiu para as mídias sociais, onde atualmente está desenvolvendo projetos para redes sociais e cursos.

Durante nossa conversa, Lucas nos contou sobre o evento que está organizando, o Acrofest Mogi, uma iniciativa idealizada pela ACRO Brasil (Associação Brasileira de Acrobacia Aérea), que visa promover entretenimento regional, através das atrações aéreas, e contribuir com a parte assistencial voltada para a arrecadação de brinquedos e mantimentos para o Natal 2023 das entidades assistências de Mogi Mirim. Inclusive, a agência TheodoroJr é apoiando este evento.

Sobre os desafios no nicho da aviação, Lucas Marinelli comenta que estes são significativos, desde encontrar fornecedores confiáveis até lidar com a especificidade do setor e a necessidade de contornar contratempos iniciais. Para ele, a força de vontade e o sonho de se tornar piloto foram o combustível que o auxiliou nos momentos iniciais da empresa.