Lucas Ramon vive expectativa por estreia como titular no Guarani

Com Diogo Mateus, titular da posição, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Lucas é o substituto imediato.

Se for confirmado pelo técnico Ben-Hur Moreira, será a primeira vez dele como titular. Contratado para a disputa da Série B, ele entrou em campo apenas na reta final da partida contra o Grêmio, pela terceira rodada.

– A responsabilidade é grande. Individualmente falando, o Diogo tem feito bons jogos e contribuído muito com a nossa equipe. Então, quero fazer um excelente, um grande jogo, caso o professor me escolha para começar. Vou dar meu melhor. Desde que cheguei, o pessoal faz treinos muito específicos, faz com que você se sinta importante também. E eu busquei, enquanto não estava jogando, sempre estar trabalhando forte. Estou muito bem preparado para essa oportunidade.