Lucas Sia anuncia asfalto para a Estrada do São Bento em maio

Os moradores do bairro São Bento e os motoristas de Artur Nogueira agora tem uma ótima notícia para comemorar. De acordo com a Prefeitura, o asfaltamento da via inicia no próximo mês de maio após o prefeito Lucas Sia assinar o convênio para as obras. Assim, a licitação já foi concluída e possui vencedor da tomada de menor preço.

O chefe do Poder Executivo Municipal afirma que a boa notícia é um presente para Artur Nogueira no mês em que a cidade completa 73 anos. “A informação veio em boa hora. Em maio já será dado o start nas obras de asfaltamento. Uma demanda bem antiga da população e que nossa equipe realizará após o apoio do deputado estadual Barros Munhoz e o Governo do Estado”, comemora Sia.

O investimento faz parte do Programa de Recuperação de Estradas Vicinais do Estado de São Paulo (Novas Vicinais) e é calculado em R$941.071,65. Segundo o edital, a estrada ATN-142 em Artur Nogueira tem extensão de 2.400 km e o prolongamento dela na Estrada Vicinal Antônio Nogueira, em Cosmópolis, tem mais 7.720 km. Detalhes do documento podem ser consultados no site do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Ainda de acordo com Lucas Sia, a obra evidenciará uma rota rural que favorece o turismo local. “São compromissos que a cidade precisava para se desenvolver”, frisa o prefeito de Artur Nogueira.

A Estrada do São Bento faz parte do itinerário de milhares de moradores do bairro e das demais propriedades rurais próximas e, por isso, tem um alto fluxo de veículos por semana. Além disso, é acesso direto à Cosmópolis.