Lucas Sia concorre a prêmio de prefeito empreendedor

O prefeito de Artur Nogueira Lucas Sia está concorrendo ao “Prêmio Prefeito Empreendedor”, organizado pelo Sebrae, com apoio do Centro de Liderança Pública (CLP), e que premia projetos de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da administração pública. Nesta edição da premiação, Artur Nogueira disputa com o 1º Festival Gastronômico, realizado na cidade em julho de 2021.

O evento aconteceu via delivery e drive-thru, a fim de fomentar o desenvolvimento econômico nogueirense durante a pandemia da Covid-19. A iniciativa envolveu 39 comércios locais e 100% dos participantes conseguiram prospectar novos clientes e aumentar os lucros durante o festival.

O prefeito Lucas Sia relembra que quando o projeto foi elaborado, o município vivia um dos piores momentos da pandemia. “Artur Nogueira é uma cidade que culturalmente gosta de consumir nos locais, e o festival, por meio do delivery, veio para ajudar o setor mais prejudicado naquele momento. O projeto foi um acelerador, um catalisador para alavancar o sistema de delivery na cidade e, o melhor, é que tudo foi feito sem onerar os cofres públicos”, enfatizou.

O chefe do Executivo comemorou a classificação e estendeu os parabéns a toda equipe envolvida na organização do Festival. “Foi um trabalho conjunto e que deu muito certo. Estamos na expectativa de recebermos o prêmio em uma das categorias, mas só de estarmos na disputa já demonstra o compromisso e seriedade dessa gestão para com o povo nogueirense”, disse.

ETAPAS

Após ter sido avaliado na primeira fase do concurso, o município nogueirense passou nesta manhã (19) pela segunda etapa da premiação, que é a visita técnica. A próxima e última fase será a banca final, onde o projeto do Festival Gastronômico será julgado por um comitê de avaliadores. Os vencedores serão divulgados em abril deste ano.

A visita técnica foi conduzida por duas representantes do Sebrae e do Centro de Liderança Pública (CLP). Também participaram da reunião o prefeito Lucas Sia; o presidente da Câmara Municipal Zé Pedro Paes; o presidente da Associação de Comerciantes e Empresários (Acean) Ricardo Duzzi; a agente de Desenvolvimento Municipal Tatiane Gibertoni Sia; representantes do comércio que participaram do festival; e uma digital influencer que auxiliou na divulgação do projeto nas redes sociais.

Tatiane Gibertoni Sia comemora o sucesso do evento e aponta os benefícios proporcionados para a economia nogueirense. “Ao término do Festival, realizamos uma avaliação com os participantes na qual pudemos constatar que de fato foi um grande sucesso. O Festival teve um impacto muito positivo na economia local, e ainda serviu de modelo para a cidade de Americana. Estamos extremamente felizes e lisonjeados em concorrer ao prêmio”, destacou.

Durante a visita técnica, o presidente da Câmara José Pedro Paes relembrou a moção de aplausos indicada por ele após o final do festival em 2021, e destinada a todos os participantes. Zé Pedro incentivou a segunda edição do evento e destacou a importância da iniciativa para a economia local.

O PRÊMIO

O Prêmio Prefeito Empreendedor é um programa de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município.

Com o Festival Gastronômico, Artur Nogueira foi avaliada nas seguintes categorias: Desburocratização; Sala do Empreendedor; Empreendedorismo na Escola; Governança Regional e Cooperação Intermunicipal; Compras Governamentais; Marketing Territorial e Setores Econômicos; Inovação e Sustentabilidade; e Cidade Empreendedora.