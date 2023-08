Lucratividade do pecuarista aumenta com controle eficaz de infestação da mosca-dos-chifres

Bovinos protegidos produzem uma arroba a mais do que os não tratados corretamente

O pico de infestação da mosca-dos-chifres, cujo nome científico é Haematobia irritans, ocorre de setembro a março, período com mais chuvas e temperatura elevada. Esse inseto causa grandes prejuízos à pecuária. No Brasil, o impacto da mosca chega a U$ 3 bilhões por ano, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), levando os bovinos a perderem quase 40 quilos de peso vivo – o que reduz de forma importante a receita do pecuarista.

“Com a aproximação dos meses mais favoráveis à reprodução da mosca-dos-chifres, é muito importante que o pecuarista se planeje para enfrentar esse inimigo. Esse desafio não é novidade. Todos os anos temos que lidar com as infestações, que atingem com grande facilidade as fazendas devido às condições climáticas favoráveis”, destaca Antônio Coutinho, gerente de marketing e serviços técnicos da Vetoquinol.

Com cerca de 2 milímetros de tamanho, a mosca é da família dos hematófagos, ou seja, se alimenta do sangue dos animais por meio de picadas. “A H. irritans pode picar os bovinos cerca de 40 vezes por dia. Multiplique essa conta por 100 insetos e cada animal pode receber 400 picadas em um dia, provocando queda acentuada no peso e na produtividade, o que impacta enormemente o lucro do pecuarista”, completa Coutinho.

Para controlar as infestações e proporcionar mais rentabilidade aos projetos pecuários, a Vetoquinol Saúde Animal, que completa 90 anos de fundação e 12 anos de Brasil em 2023, oferece Fiprotag® 210 – brinco cuja eficácia e eficiência são comprovadas em estudo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A instituição realizou testes que comprovam que a solução zera a infestação da mosca-dos-chifres em 30 minutos. Além disso, em comparação com os animais não tratados, os bovinos que receberam o brinco produziram 15,8 quilos a mais em 210 dias.

Conduzido com 938 bovinos das raças Nelore e Angus, o estudo atestou a plena funcionalidade do brinco durante 210 dias. “Esses diferenciais de Fiprotag® 210 se dão pela composição de fipronil e diazinon, princípios ativos que agem muito bem contra a mosca-dos-chifres”, completa o gerente de marketing da Vetoquinol. A pesquisa da UFMS aliou a aplicação do brinco Fiprotag® 210 à administração de Bullmax Premium® – endectocida à base de fluazuron e eprinomectina, eficaz contra vermes e carrapatos.

