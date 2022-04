Mais aquecido, mercado de eventos gera empregos e se prepara para a plena consolidação de 2023

Em Campinas, o Expo D. Pedro, um dos maiores espaços multiuso do interior de São Paulo, tem agenda praticamente lotada para o próximo ano e oferece aproximadamente 20 vagas de trabalho.

Pesquisa divulgada pela Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape), em parceria com Ambev e Provokers, indica que oito em cada dez brasileiros têm interesse em voltar a frequentar presencialmente os pavilhões e centros de convenções. A vontade do visitante, combinada com um controle mais efetivo da pandemia, sinaliza para os próximos meses do ano uma retomada ainda mais positiva para o setor de eventos no País. E a tendência do mercado é de consolidação. Com sua agenda 2022 praticamente lotada, o Expo D. Pedro prepara-se para um extenso calendário de feiras e grandes eventos e projeta a criação de novos empregos. Atualmente, há aproximadamente 20 vagas abertas na empresa.

A agenda do Expo D. Pedro para o próximo ano destaca eventos de grande porte e a realização de feiras destinadas a vários segmentos. “Em 2022, o calendário está quase que totalmente preenchido”, afirma Marceli Oliveira, superintendente do Centro de Convenções. De acordo com a executiva, boa parte da agenda do espaço em Campinas é ocupada por eventos que vêm da Capital e de outras localidades do Brasil.

Além da retomada das atividades e do aquecimento do setor em 2022 e também no próximo ano, o mercado de eventos tem muito a comemorar. “A partir desta perspectiva, estamos movimentando uma cadeia de produção, de infraestrutura e, principalmente, de geração de empregos”, diz.

Até o momento, no Expo D. Pedro, há cerca de 20 vagas disponíveis. De acordo com Marceli, a projeção é gerar mais 20 empregos diretos e 250 indiretos com os próximos eventos.

“Cada feira ou evento de grande porte demanda uma infraestrutura robusta para sua realização”, afirma. Comunicação e serviços de audiovisual são apenas dois itens em uma lista extensa que inclui montagem de estruturas, buffet, decoração, profissionais para as ações operacionais, entre outras necessidades.

“No Expo D. Pedro, trabalhamos de maneira diferenciada com todos os promotores de eventos, de forma a atender às necessidades e expectativas de cada um”, diz. “O setor, sem dúvida, voltou a se aquecer, mas queremos mais em 2023. Esperamos a recuperação total e o crescimento do mercado como um todo”, finaliza Marceli Oliveira.

O Complexo

Um dos maiores espaços multiuso para eventos do interior de São Paulo, o Expo D. Pedro, localizado em Campinas (SP), tem estrutura planejada para feiras, reuniões corporativas, religiosas, formaturas, palestras, congressos e shows. O empreendimento também ampliou sua atuação para a realização de casamentos.

Os espaços modulares no Centro de Convenções se adaptam a eventos de pequeno, médio e grande portes. O Centro de Exposições tem 7 mil m2 de área totalmente horizontal.

A versatilidade do espaço, a segurança, a localização no Parque D. Pedro Shopping e a comodidade de acesso pela Rodovia D. Pedro I, são grandes atrativos do Complexo.