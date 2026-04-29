Mais de cinco mil candidatos participam de concurso público da Prefeitura de Mogi Mirim

Processo seletivo oferece 92 vagas em diversas áreas e salários que chegam a mais de seis mil reais

Mais de cinco mil candidatos participaram do concurso público realizado pela Prefeitura de Mogi Mirim no último domingo, dia 26. Ao todo, 5.116 pessoas compareceram para a realização das provas, enquanto o índice de abstenção foi de 21,02 por cento, o que representa 1.362 inscritos ausentes. No total, 6.478 candidatos haviam se inscrito.

A aplicação das provas ocorreu nos períodos da manhã e da tarde, em diversos pontos da cidade, incluindo escolas municipais, estaduais e instituições de ensino técnico e superior, para atender à alta demanda.

O concurso tem como objetivo o preenchimento de 92 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior, abrangendo áreas como arquitetura, engenharia, administração, direito, educação e saúde.

Os candidatos aprovados e convocados poderão receber salários de até R$ 6.099,06, além de benefícios como auxílio alimentação no valor de R$ 500,00 e cesta básica opcional.

A previsão é de que o resultado final do concurso seja divulgado no dia 26 de junho.

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