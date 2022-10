Marco Luque e o musical “Encanto” são as atrações do fim de semana em Campinas

O comediante apresenta o stand-up “Dilatados”, no Teatro Oficina do Estudante, na sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9). A atração infantil acontece no sábado e no domingo, às 15h. Os ingressos já podem ser adquiridos nas bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com. Informações pelo telefone (19) 3294-3166.

O ator e humorista Marco Luque estará em cartaz com o stand-up “Dilatados” na sexta-feira (7) e no sábado (8), às 21h, e, no domingo (9), às 19h, no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas. No show, ele conta as façanhas de Jackson Faive – o motoboy paulistano mais famoso do Brasil -, e de Mustafáry – o vegetariano irônico e controverso que prega a sustentabilidade do Planeta e diz amar a natureza e os animais, especialmente o “Serumaninho”, cachorro que encontrou na praia. Os ingressos custam R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia-entrada).

Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do Teatro e no site www.ingressodigital.com. Informações pelo telefone (19) 3294-3166. A versatilidade de Marco Luque é comprovada desde a bancada do CQC (TV Band), até a sua participação nos programas Altas Horas e Nova Escolinha do Professor Raimundo (TV Globo). O ator também atuou no cinema e em minisséries, mostrando outras peculiaridades como artista em momentos inesquecíveis para o público.