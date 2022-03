‘Março Vermelho’ é aprovado na Câmara de Amparo para conscientização do câncer renal

De autoria do vereador Farlin Conrado (MDB), o Projeto de Lei nº 19/2022 propõe a criação da campanha ‘Março Vermelho’, na cidade de Amparo, para conscientizar e combater o câncer renal.

Aprovado na sessão do dia 14 de março, por unanimidade dos vereadores, o projeto é uma das ações de prevenção e cuidados com a saúde do rim. Conforme informa Conrado, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) registra cerca de 6 mil novos casos de câncer renal todos os anos. “Temos autonomia legislativa para sugerir e aprovar uma data fixa, para reforçar a importância do tema. Como se trata de um órgão ‘mais escondido’, os sintomas mais fortes ocorrem quando a doença está mais avançada. Sendo assim, ter campanhas orientativas, todos os anos, pode ajudar nossa população a prevenir e tratar a doença”, resume o autor.

Durante a votação, o vereador André de Oliveira (PP) sugeriu que, posteriormente, seja incorporada ao projeto a realização de exames específicos. “O projeto é importante, mas é preciso também fortalecer as ações de exames para detectar a doença. Voto favorável, mas peço essa atenção do Executivo”, comentou ele.

Opinião essa que foi acrescentada pelo vereador Pastor Elson Batista (PL): “que sejam feitos mutirões de exames, como acontece com o de cataratas”.

O projeto deverá ainda ser sancionado pelo prefeito municipal. Estavam presentes e votaram favorável os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlitinho (PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).