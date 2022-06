Marcus Cirillo – “Daqui pra Frente Só pra Trás” em Jaguariúna

Comediante do Interior, ator, produtor, nascido em Agudos, crescido em Cuiabá. Formado em Teatro pela USC-BAURU. No ramo da comédia stand-up há 7 anos, concorreu no Prêmio Multishow de Humor. Ganhou o Concurso Online do Canal Comedy Central Brasil (o maior Canal de Comédia do Mundo) sendo o mais votado dentre os 3 selecionados para votação do Público no Facebook.

“Daqui pra Frente Só pra Trás” novo trabalho do humorista não aposenta o chapéu e o cinto apenas contará uma nova etapa da vida de Marcus. “O pessoal vai ouvir as histórias mais doidas que já vivi, que deram errado, mas que com elas aprendi muito. Esse novo trabalho vai mostrar para as pessoas que mesmo que o mundo esteja de ponta cabeça, elas podem correr atrás dos seus sonhos e que devem aproveitar mais a vida”, afirma Cirillo.

Serviço:

Show: Solo de Stand Up Marcos Cirillo – Daqui pra Frente só pra Trás

Dia: Domingo – 05/06/2022

Horário: 20 Horas

Local: Teatro Dona Zenaide – Jaguariúna