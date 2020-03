MATHEUS CEARÁ APRESENTA SEU NOVO SHOW EM JAGUARIÚNA NESTA SEXTA-FEIRA

O Teatro Municipal Dona Zenaide recebe na próxima sexta-feira, 13 de março, às 20h, o humorista Matheus Ceará com seu novo espetáculo “Até que Meu Show Te Separe”. O evento é realizado pela Teatro GT, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna.

Em 2019 Matheus Ceará lançou um novo show de Stand UP com muitas histórias de casais e seu quadro sucesso na internet, o “Vocês Pedem e Eu Conto”.

Nele, o humorista conta sobre a paternidade, dia a dia com sua filha Ivy, seu casamento, e as situações mais engraçadas de sua família e de casais.

O quadro “Vocês pedem e eu conto” traz o público para dentro do show, onde o humorista abre para a plateia a possibilidade de pedir temas de suas piadas preferidas.

Com sua jornada de cara limpa o humorista vem lotando teatros pelo Brasil, com muitas risadas e bons momentos.

Sobre Matheus Ceará

Matheus Martone nasceu em Fortaleza, no Ceará e aos oito anos de idade, mudou-se para o interior de São Paulo, daí o famoso. Já nessa época começou a fazer humor, imitando os amigos e professores da escola.

Em 2010, já como Matheus Ceará, venceu o quadro “Quem chega lá”, do “Domingão do Faustão”. E há quase dez anos, é um dos personagens mais queridos do humorístico “A Praça é Nossa”, sendo responsável por alguns dos picos de audiência do programa.

“Socano a Bucha” foi o primeiro show que rodou por todo o Brasil em 2015, com sessões lotadas. Em2016, criou o show “Inédito Para Quem Nunca Viu”, outro grande sucesso, com o qual fez turnê pelo país e cujo nome deu origem ao primeiro livro de sua carreira, lançado em 2017. O show também entrou na programação da Netflix e permaneceu por alguns anos na plataforma de streaming.

Com o “A Inocência está Perdida”, ele rodou o país com seu último show de personagem e em 2018 se reinventou com um o “De Cara Limpa e Boca Suja” sem a indumentária nordestina.

No ano passado ele trouxe um formato inédito de show também de cara limpa, com imitações e quadros novos no “Papai é Uma Piada”. E agora prepara seu novo “Stand Up” com boas histórias de casais, o quadro sucesso na internet “Vocês Pedem e Eu Conto” e novas piadas.

FICHA TÉCNICA:

Gênero: comédia stand up

Classificação etária: 16 anos

Duração: 70 minutos

SERVIÇO JAGUARIÚNA

Data:13 de março, sexta-feira.

Horário: às 20h.

Local: Teatro Municipal. Endereço: Rua Alfredo Bueno, 151 Centro – Jaguariúna

Info: (19) 3867-2404 – www.teatrogt.com.br

VALORES

Inteira: R$ 60,00

Meia-entrada: R$ 30,00

Antecipado: R$ 35,00

VENDAS

Bilheteria do Teatro: Quarta a Sábado das 16h às 19h. Sábado e domingo com espetáculo funciona até horário do espetáculo. As vendas na bilheteria só iniciam na semana do evento.

Site: www.megabilheteria.com