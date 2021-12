Médico orienta sobre cuidados contra gripe e covid-19

A Secretaria de Saúde informou sobre aumento de sintomas gripais neste fim de ano

A Secretaria de Saúde de Engenheiro Coelho informou que houve um aumento de pacientes com sintomas gripais neste fim de ano. Com essa preocupação, o médico da Vigilância em Saúde da cidade, Dr. Lindon Marcos, orientou os moradores a tomarem cuidados para evitar o contágio da gripe e da covid-19. Essa ação foi realizada através de um vídeo divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (29).

“Estamos a bastante tempo usando máscara e álcool gel. Temos que intensificar isso. Oriento a todos evitarem locais com aglomeração ou sem ventilação, bem como o contato com pessoas infectadas pela Covid-19. A gente observa que pacientes com diagnóstico de covid-19 de sintomas leves estão circulando ao invés de ficar em casa, colocando a própria família em risco”, relata.

Outra questão destacada pelo doutor Marcos é que devido os vírus da gripe e da covid-19 causarem sintomas parecidos muitos pacientes acabam deixando de passar com um profissional da saúde para ter um quadro geral do seu problema.

“Existe uma grande resistência de vários pacientes em estar procurando serviço médico. Muitos deles falam que estão com sintomas leves e estão se cuidando. Mas é importante estar passando em um profissional da saúde para saber o quadro geral desse paciente. Assim não corre o risco de achar que está com gripe e, na verdade, estar covid”, aconselha.

Confira o vídeo: (https://fb.watch/aco9J28deK/)