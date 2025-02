MEG: Cerâmica Clube/UniMogi é campeã geral e destaques encerram a competição de 2025

A cerimônia de encerramento da 48ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) aconteceu na noite desta quarta-feira, 26 de fevereiro, no salão social do Cerâmica Clube, no Centro. Cerca de 150 pessoas, entre autoridades, atletas e dirigentes das agremiações estiveram presentes. Em 2025, 12 equipes participaram da competição que teve o Cerâmica Clube/UniMogi como a campeã com 266 pontos conquistados. Como vice-campeã ficou a Bom Jesus/Massuia Imóveis (261,5 pontos), seguida pela Espaço Liga (222 pontos).

A cerimônia de encerramento da 48ª MEG premiou as equipes mais bem colocadas com a entrega de troféus, assim como os destaques individuais de cada modalidade. “Que prazer participar do encerramento da MEG, uma das principais competições de Mogi Guaçu. Nós temos o esporte como prioridade e temos muito projetos ainda pela frente, pois o esporte melhora a vida das pessoas”, comentou o secretário de Esporte e Lazer (SEL), Juninho Scalese.

Além das três primeiras colocadas, também participaram dessa edição do evento as equipes do Atlético Amigos, Brais/Alvorada, Machado Team Combate, Martinho Prado, Ohana, Storms, Unidos da Vila, Vira Copos F.C. e Ypê Pinheiro Futsal.