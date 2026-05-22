Mega-Sena 30 anos terá sorteio especial com prêmio de R$ 300 milhões

Apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado; concurso será sorteado no domingo e não acumula

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo, 24 de maio, às 11h, o sorteio especial da Mega-Sena 30 anos, em comemoração às três décadas da modalidade. O prêmio estimado é de R$ 300 milhões.

As apostas podem ser registradas até as 22h deste sábado, 23 de maio, pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa, em casas lotéricas de todo o país ou pelo internet banking, no caso de clientes da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Para participar, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível utilizar a Surpresinha, quando o sistema seleciona as dezenas automaticamente, ou participar por meio de bolões.

De acordo com as regras do concurso especial, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da quina. Se também não houver ganhadores nessa faixa, o prêmio seguirá para os acertadores da quadra.

Criada em 1996, a Mega-Sena completa 30 anos como uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa. Ao longo desse período, movimentou bilhões em apostas e distribuiu prêmios milionários em todo o país.

Fonte: Caixa Econômica Federal e g1

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