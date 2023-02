Merendeiras concluem curso de capacitação

Foi concluído nesta sexta-feira (10) o curso de capacitação promovido pela Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Educação, às merendeiras da rede municipal de ensino. A formação foi realizada pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Mogi Guaçu e aconteceu durante três dias desta semana, entre quarta (8) e sexta-feira, das 8h00 às 12h30. As cerca de 100 profissionais beneficiadas com o treinamento foram divididas em três turmas, ou seja, a formação foi diária para cada turma.

A iniciativa promovida todos os anos pela Prefeitura tem como objetivo melhorar o conhecimento e a autoestima, além de fortalecer a sociabilização. Ministrado pelos docentes Pedro Henrique Nogueira Costa, Larissa Pedretti da Silva e Olivia Janotti Stansiski, o curso apresentou para as merendeiras todo o controle do processo produtivo de refeições para o público escolar, desde o recebimento, armazenamento e preparo das refeições.

Durante a carga horária do curso, as profissionais receberam formação teórica em sala de aula e também prática na cozinha do Senac. O prefeito Paulo Silva e a secretária municipal de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, participaram da abertura do curso ao lado do diretor do Senac, Robert Gabriel dos Anjos. O diretor destacou o reconhecimento da Prefeitura de Mogi Mirim quanto a importância de oferecer uma merenda escolar nutritiva e agradeceu a confiança depositada no Senac em capacitar as profissionais.

Ana Peruchi ressaltou o papel fundamental das merendeiras na rede municipal. O grupo é responsável por preparar mais de 25 mil refeições por dia. “Vamos juntos, de mãos dadas, dividir as nossas alegrias e os desafios”, apontou. Para o prefeito Paulo Silva, Mogi Mirim é uma cidade que se destaca por ter uma merenda rica e que a capacitação visa aperfeiçoar as profissionais para que possam deixar a merenda cada vez melhor.

Sabendo da importância desses profissionais e da carência de mão de obra desse setor, Paulo Silva anunciou, na oportunidade, que a Prefeitura deverá abrir concurso em breve para contratar mais merendeiras e mais nutricionistas. As atividades das merendeiras no Senac foram acompanhadas pelas nutricionistas da Secretaria de Educação, Silvia Maria Sozza e Ana Cristina Maretti Scomparin