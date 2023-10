Mês das Crianças com muita diversão e alegria em Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

Jaguariúna, celebrou o Dia das Crianças de maneira grandiosa, proporcionando um mês repleto de alegria e entretenimento para os pequenos.

A Secretaria de Turismo e Cultura organizou uma série de eventos especiais, incluindo festas, peças de teatro e atividades ao ar livre, para tornar o mês de outubro inesquecível para as crianças locais.

A comemoração começou dia 12, no Parque dos Lagos, onde as crianças tiveram a oportunidade de brincar e se encantar com brinquedos infláveis e a presença de personagens queridos.

Pipoca e algodão-doce foram distribuídos, deixando os pequenos com sorrisos radiantes.

No Teatro Municipal Dona Zenaide, a alegria continuou com a apresentação do espetáculo “Aladdin” às 15h. As crianças foram transportadas para o mundo mágico das histórias enquanto assistiam a essa produção cativante.

Mas as comemorações não pararam por aí. A diversão se espalha por diversos locais da cidade ao longo do mês de outubro. No dia 13 de outubro, na estação de Guedes e no Parque Benedito Bergamasco, brinquedos infláveis, pipoca e algodão-doce estiveram disponíveis para as crianças das 11h da manhã às 15h da tarde.

No dia 14, sábado, no Parque dos Lagos, as crianças poderão desfrutar da peça teatral “A árvore e a aranha” às 15h.

Nesse mesmo dia, as crianças do Parque José Pires Junior tiveram a oportunidade de brincar à vontade nos brinquedos infláveis, com direito a algodão-doce e pipoca, das 11h da manhã até as 15h da tarde.

No bairro Roseira de Baixo, a diversão se estendeu das 12h até as 16h da tarde.

No dia 15 de outubro, domingo, é a vez das crianças dos bairros Bom Jardim, Floresta e Santo Antônio (Campo de Futebol) se divertirem das 11h da manhã às 15h da tarde. Além disso, no Parque dos Lagos, também no domingo, haverá a apresentação teatral de “A Dona Baratinha” às 10h30 da manhã.

As celebrações não terminaram por aí. No dia 21 de outubro, no Parque dos Lagos, as crianças terão a oportunidade de acompanhar o espetáculo teatral “O Grande Mágico” às 10h30 da manhã.

E, para encerrar as comemorações do Mês das Crianças, no dia 28, sábado, também no Parque dos Lagos, a peça “Escola de Bruxa” será apresentada às 10h30 da manhã. Diversão garantida o mês inteiro para todas as crianças de Jaguariúna.

Fotos: Ivair Oliveira