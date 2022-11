Miss Artur Nogueira Mirim 2022 terá ingresso solidário

Convite pode ser trocado por 2 litros de leite a partir de amanhã

(05); concurso acontece em 14 de novembro, com 38 candidatas inscritas

Os ingressos para a 24ª edição do Miss Artur Nogueira Mirim poderão

ser trocados por 2 (dois) litros de leite a partir deste sábado (05),

na Loja Adriana Simoni. Com o tema “Copa do Mundo”, 38 candidatas, entre

7 e 10 anos, abrilhantarão as passarelas do concurso.

Esse ano, estão sendo disponibilizados 600 convites e, de acordo com a

organização, eles devem ser trocados até o dia 12 de novembro (ou

até esgotarem os ingressos). Não haverá troca durante ou no local do

concurso.

O Miss Artur Nogueira Mirim 2022 acontece no dia 14 de novembro,

segunda-feira, no Salão da AIDAN, com a renda do bar totalmente

revertida para a instituição.

Além disso, todo o montante de leite arrecadado será doado ao Fundo

Social de Solidariedade, que repassará às famílias e entidades

assistidas pela Promoção Social.

O RETORNO

Tradicional na cidade, o evento de beleza está em sua 24ª edição,

mas não acontecia desde 2018. A retomada promete ser em grande estilo e

com o tema “Copa do Mundo”.

As inscrições eram gratuitas e estiveram abertas de 19 a 29 de

outubro, na loja Ki- Modinha, para garotas entre 07 e 10 anos,

residentes de Artur Nogueira.

MISS MIRIM

O evento é organizado pelo missólogo e promotor de eventos, Paulinho

Munhoz. Para ele, o concurso busca desenvolver a autoestima das garotas,

além de promover a integração, desenvoltura, postura e espírito de

participação. “Ao longo dos vários ensaios, as meninas têm aulas de

passarela, postura, dança, tudo com muita alegria e aprendizado”,

comenta.

A vencedora do concurso representará Artur Nogueira em concursos

estaduais, além de ganhar vários prêmios do comércio local. A atual

Miss Artur Nogueira Mirim é Vitória Sia.