Moby Dick e parceiros angariam mais de 8 mil em feira beneficente de livros

Linha-fina: Ação ocorrida neste final de semana atraiu mais de mil pessoas, segundo os organizadores; Arrecadação foi destinada à APAE de Mogi Guaçu.

Muito além do esperado! Assim resumiu os organizadores da 1ª Feira Beneficente de Livros Moby Dick, logo após o show da banda “Vó Gerarda”, que marcou o término do evento, na noite deste domingo (24). A avaliação deve-se ao expressivo público que compareceu ao Moby Dick Sebo e Bar, na rua Chico de Paula, onde a ação foi realizada, e ao montante final arrecadado, que superou 8 mil reais.

O idealizador e coordenador do evento, Tarso Zagato, que também é sócio-proprietário do estabelecimento, fez um balanço geral da campanha. “Estimamos que cerca de 700 pessoas passaram pela loja durante o sábado e outras 500, no domingo. Essa adesão resultou em uma venda total de 3.500 reais em livros, além de cerca de 5 mil reais em patrocínios de empresas e parceiros apoiadores, totalizando mais de 8 mil”, contabilizou.

De acordo com Zagato, a meta prevista de arrecadação era bem mais modesta, o que acabou surpreendendo toda a equipe envolvida diante do resultado final. “Há pouco mais de um mês, quando surgiu a ideia da Feira, projetamos arrecadar três mil reais, pois nossa meta visava à compra de um novo fogão industrial. No entanto, conseguimos mais que o dobro disso, o que nos permitirá atender a outras demandas da APAE”, explicou o coordenador.

O montante angariado foi integralmente destinado à Associação guaçuana, a qual investirá o recurso na aquisição de um fogão industrial e na compra e renovação de utensílios de cozinha. Já os livros não comercializados – cerca de 300 obras – serão doados ao coletivo Mulheres Empoderadas, o qual promove a doação de livros – “gelateca” – no Terminal Central de Mogi Guaçu.

Ainda sobre o evento, Zagato fez questão de enfatizar a importância de todos os colaboradores da campanha. “No início, era só o embrião de uma ideia e a vontade de fazer acontecer. Porém, conforme a notícia da Feira foi se espalhando, muitos amigos e parceiros do bar quiseram participar, doando muito tempo e esforço à causa. Por isso, agradeço às bandas e músicos participantes que aceitaram tocar gratuitamente ao público; aos parceiros e empresas que ajudaram a compor o evento; e a todos que trabalharam intensamente durante os dois dias da nossa Feira”, reconheceu Zagato, que concluiu. “Espero que possamos fazer novas edições e ajudar cada vez mais pessoas e instituições”.

A 1ª Feira Beneficente de Livros Usados Moby Dick em prol da APAE de Mogi Guaçu contou com o apoio de Faculdades Maria Imaculada, Cartão de Todos, Inovare Imóveis, Cervejaria Everbrew, DS Ergonomia, Arteiro Estamparia e Confecções, Bendito Boteco, Villa Tap House, Ozelo, Thiele Sociedade de Advogados, MB Automecânica, Martino e Penha Sociedade de Advogados, ImagiAção Impressões 3D e Livraria Multilivros.