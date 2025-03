Mogi Guaçu conquista duas novas ambulâncias de suporte básico para o SAMU

Duas novas ambulâncias de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Baixa Mogiana, o SAMU 192, entram em operação a partir do início de abril. Os veículos, que passam a integrar a frota do município, foram conquistados junto ao Governo Federal e já estão no município, que iniciou o processo de documentação e emplacamento.

“A conquista dessas duas ambulâncias para Mogi Guaçu é resultado de soma de esforços do Executivo e dos vereadores que pleitearam, ao longo do último ano, a destinação de veículos de resgate para a cidade”, comentou a secretária municipal de Saúde, Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro, ao informar que já encaminhou pedido de ampliação de frota, incluindo uma unidade de suporte avançado, ao Ministério da Saúde.

A entrega das ambulâncias ocorreu no último dia 14 de março pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Sorocaba. Na ocasião, foram entregues 789 novas ambulâncias do SAMU para 559 cidades em 21 estados brasileiros. A renovação e ampliação da frota foram viabilizadas pelo Novo PAC, com investimento de mais de R$ 243,5 milhões.