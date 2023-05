Mogi Guaçu conquista o 3° lugar no JOMI 2023

Depois de cinco dias de competição, a equipe guaçuana garantiu a 3ª colocação no quadro geral do 25º Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2023. Ao todo, foram 25 medalhas conquistadas, sendo 10 de ouro, sete de prata e oito de bronze. Mogi Guaçu terminou os jogos com 103 pontos somados, sendo 60 no masculino, 34 no feminino e nove no misto. Campinas foi a campeã da competição com 179 pontos, seguido por Itatiba com 132 pontos.

As medalhas de ouro vieram nas modalidades de atletismo (seis), tênis masculino A, tênis de mesa masculino A, vôlei masculino A e vôlei masculino B. Já as de prata foram conquistadas com a natação masculina (duas), tênis feminino B e atletismo (quatro), enquanto as de bronze com a dança de salão casal B, tênis de mesa feminino B, tênis de mesa feminino C, tênis de mesa masculino C e atletismo (quatro).



A competição, realizada em Itapira, contou com a participação de 32 cidades. Mogi Guaçu levou 110 atletas para os Jogos. O evento é organizado e realizado pela Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo e pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

“Campinas e Itatiba são cidades muito estruturadas e competitivas no esporte da terceira idade. As nossas expectativas foram superadas, sim. Ano passado também ficamos na terceira colocação, mas com diferença de um ponto para o quarto. Esse ano tivemos uma diferença maior para o quarto colocado. Nossos atletas fizeram acontecer, todos estão de parabéns. Vamos com uma equipe grande para os Jogos Estaduais da Melhor Idade de 2023”, destacou a chefe da Delegação de Mogi Guaçu, Patrícia Nazareno Lopes Guidini.

Os Jogos Estaduais da Melhor Iddade irão acontecer em São José do Rio Preto, porém ainda sem data definida para a disputa da competição. Os atletas classificados de Mogi Guaçu em sua maioria foram os da modalidade de atletismo, sendo: Terezinha de Oliveira Viotto, Mariusa Alves da Silva, Janice da Silva, Alzira Ramos, Ivanil Marques, Rita Rangel de Araújo, José Antonio Fressatto, Benedito Pascoal Gonçalves, Antonio Donizetti Barbieri dos Santos.

Além de José Francisco Moreira Neto, do tênis, Max Augusto dos Santos, do tênis de Mesa, José Ricieri Morgon, da Natação, e toda a equipe de vôlei masculina A e B.