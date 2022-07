Mogi Guaçu é selecionada para sediar o Festival Paralímpico 2022

Mais uma vez, Mogi Guaçu vai sediar o Festival Paralímpico e, neste ano, a edição será no dia 24 de setembro. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) escolheu o ginásio esportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, para receber os estudantes. Serão atendidos crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.

As cidades selecionadas foram divulgadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O evento ocorrerá em todas as regiões do Brasil, com atividades em 98 núcleos, dos quais 24 são Centros de Referência do CPB. No Furno, os estudantes vão poder participar das atividades de três modalidades: atletismo, tênis de mesa e badminton.

O Festival tem a finalidade de proporcionar a crianças com deficiência e crianças sem deficiência a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional. A meta para este ano é atender 14.000 participantes em atividades esportivas lúdicas, com uma média de 150 crianças por núcleo.

O evento ocorre em setembro por causa da celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22). Em 2021, devido à pandemia de Covid-19, o Festival foi adiado e realizado em dezembro para acompanhar o Dia Internacional de Luta das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro).