Mogi Guaçu estreia na 9ª Taça EPTV de Futsal na segunda-feira, 17 de abril

Mogi Guaçu vai participar da 9ª Taça EPTV de Futsal, que contará com a presença de 23 cidades, divididas em sete grupos. A equipe guaçuana está no grupo G do torneio e estreia fora de casa contra o time de Espírito Santo do Pinhal na segunda-feira, 17 de abril, às 20h45, no ginásio Poliesportivo Central. Depois, no dia 27 de abril, Mogi Guaçu enfrentará Pedreira no centro esportivo Juscelino Kubitschek, o Ceresc, na Vila São Carlos, também às 20h45.

A competição inicia nesta sexta-feira, 14 de abril, a partir das 18h30, com a solenidade de abertura e desfile das equipes marcados para o ginásio Caio Pompeo de Toledo, o Azulão, em Jaguariúna. Na sequência, acontecerá o primeiro jogo da Taça EPTV de Futsal 2023 entre os anfitriões e Valinhos.

A princípio, a final está marcada para o dia 1º de julho, com transmissão da EPTV para a região de Campinas. O regulamento completo do torneio pode ser consultado no aplicativo Futsal EPTV, disponível para Android e iOS ou pelo site: futsaleptv.com.br.

As outras participantes do torneio, além das cidades já citadas são: Indaiatuba, Elias Fausto e Hortolândia (grupo A); Engenheiro Coelho, Americana, Artur Nogueira e Monte Mor (grupo B); Iracemápolis, Charqueada, Santa Barbara D’Oeste e Limeira (grupo C); Louveira, Lindóia e Águas de Lindóia (grupo D); Campinas, Jaguariúna e Valinhos (grupo E); Santo Antônio da Posse, Amparo e Pinhalzinho (grupo F).

“A expectativa é que este ano consigamos passar para a segunda fase da competição e quem sabe até para a terceira. Estamos com uma equipe formada por jogadores jovens e alguns mais experientes que vem jogando juntos desde o ano passado. Agradecemos a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer por todo apoio ao futsal de nossa cidade”, comentou o técnico de Mogi Guaçu, André Ricardo Sbaraini.