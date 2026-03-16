Mogi Guaçu realiza premiação da 49ª Maratona Esportiva Guaçuana na quinta-feira

Cerimônia de encerramento acontece no dia 19 de março, com homenagem aos atletas destaque e às equipes participantes da competição

Na próxima quinta-feira, 19 de março, a partir das 19h, será realizada a cerimônia de encerramento da 49ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) com a premiação dos atletas destaque de cada modalidade e das equipes participantes. Até o momento, a equipe Bom Jesus/Massuia Imóveis lidera a classificação geral do evento com 339 pontos, seguida pela LA 12 com 301 pontos e Cerâmica Clube com 230 pontos.

No entanto, antes da cerimônia final, a programação da 49ª MEG ainda conta com as últimas disputas que acontecem ao longo desta semana. Nesta terça-feira, 17 de março, às 10h, na Associação da Mulher Unimediana (AMU), na Vila Júlia, será realizada a competição de xadrez PCD (Pessoas com Deficiência) nas categorias masculino e feminino, com participação de todas as equipes inscritas. Ainda nesta terça-feira, a partir das 19h, no Cerâmica Clube, acontece a disputa da dança de salão mista.

Já na quarta-feira, 18 de março, o Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, recebe os últimos jogos do futsal da competição. Às 18h30, terá o Cerâmica Clube e Bom Jesus/Massuia Imóveis (livre feminino); e, na sequência, duas partidas pelo categoria master entre Balanças Faria e Bom Jesus/Massuia Imóveis, às 19h30; e A.A. Alvorada e LA 12, às 20h30.

Campeões

Durante este final de semana, dias 14 e 15 de março, foram definidos os campeões do beach tênis, handebol, truco misto, vôlei de praia adulto feminino e xadrez mirim masculino e feminino.

Beach tênis

Mirim feminino

Isis Lanzoni Tavares e

Gabriela Vital (Bom Jesus/Massuia Imóveis)

Mirim masculino

Yuri Lanzoni Tavares e

Gabriel Mattos Lima (Bom Jesus/Massuia Imóveis)

Adulto feminino

Elaine Zeferino e

Lavínia Domingues (LA 12)

Adulto masculino

Gabriel Augusto da Costa e

Marcelo Lima Guedes Geraldo (Cerâmica Clube)

Dupla mista

Kelly Cristiane Lanzoni e

Bruno Custódio (Bom Jesus/Massuia Imóveis)

Handebol

Juvenil masculino

Cerâmica Clube

Adulto feminino

Bom Jesus/Massuia Imóveis

Adulto masculino

Viracopos

Truco misto

Caue Tadeu Moreira e

Carlos Eduardo de Lima Manoel (Cerâmica Clube)

Vôlei de Praia

Adulto feminino

Teodora Pisani Carvalho e

Vanessa Domingues de Faria (LA 12)

Xadrez

Mirim feminino

Sophia Santos Oliveira (LA 12)

Mirim masculino

João Miguel Silva dos Anjos (A.A. Alvorada)

Classificação

1º) Bom Jesus/Massuia Imóveis – 339 pontos

2º) LA 12 – 301 pontos

3º) Cerâmica Clube – 230 pontos

4º) Martinho Prado – 119 pontos

5º) Viracopos – 112 pontos

6º) A.A. Alvorada – 103 pontos

7º) Arena Mogi Beach Tênis – 87 pontos

8º) Med Guaçu – 80 pontos

9º) Machado Team Combate/S.E. Vila São Carlos – 78 pontos

10º) Balanças Faria – 42 pontos