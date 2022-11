Mogi Guaçu solicita nova sede do IML

Na companhia do prefeito de Mogi Guaçu Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Marcos Tuckumantel, do presidente da câmara municipal Guilherme de Campos e do presidente do CONSEG, Vicente Polito, o Deputado Estadual Barros Munhoz participou de audiência com o secretário estadual de Seguranca Pública, General João Camilo Pires de Campos, na sede da Secretaria.

O encontro realizado na quarta-feira (9) tratou da construção de uma nova sede para o IML – Instituto Médico Legal – da cidade. A área apropriada já foi doada pelo Município ao Estado.

Também foi dado prosseguimento a outras pautas, como a construção do prédio do Batalhão da Polícia Militar.

Além de atender Mogi Guaçu, os serviços do IML abrangem também as cidades de Mogi Mirim, Itapira, Estiva Gerbi, Holambra, Santo Antonio de Posse, Jaguariúna e Pedreira.