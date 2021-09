Mogi Mirim dá início à Avaliação Diagnóstica nesta quinta-feira (23)

A avaliação abrange 16 EMEBs e ocorre em duas semanas

Tem início nesta semana a Avaliação Diagnóstica Municipal. O exame a ser aplicado aos estudantes do chamado ciclo 1 do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, tem início na quinta-feira (23).

A avaliação abrange 16 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) e ocorre em duas semanas, seguindo o cronograma de aulas que, respeitando a situação de pandemia de Covid-19, determina a presença dos alunos, nas unidades escolares, dentro de 50% da capacidade.

Assim, no dia 23 será aplicado o questionário de Língua Portuguesa aos alunos do Grupo A, que, na sexta-feira (24), recebem a prova de Matemática. Na semana seguinte será a vez dos estudantes do Grupo B, com a aplicação do exame de Língua Portuguesa na segunda-feira (27) e de Matemática na terça-feira (28).

A principal meta é reconhecer as necessidades pontuais para encaminhar os trabalhos com mais coesão e eficácia. O recolhimento das avaliações será na quarta-feira (29) e, na quinta-feira (30), terá início o processo de correção.