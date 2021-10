Mogi Mirim volta a realizar cirurgias eletivas

O planejamento para o retorno gradual das cirurgias eletivas na Santa Casa segue rendendo frutos para a população. O número de procedimentos aumenta mensalmente, partindo de 23 cirurgias feitas em junho e, em setembro, mais que triplicou, saltando para 72 procedimentos realizados.

Em julho houve 46 cirurgias, enquanto em agosto, os atendimentos cirúrgicos beneficiaram 62 pacientes. A marca atende as expectativas da equipe do hospital que prevê o crescimento gradativo do agendamento das cirurgias.

Vale ressaltar que, paralelo às cirurgias eletivas, a Santa Casa manteve as demais atividades, como as cirurgias de urgência e realização de partos.

A expectativa da Prefeitura, atual gestora do hospital, é que com a redução das internações decorrentes de casos suspeitos e confirmados por contágio de Covid-19, os demais atos médicos retornem a normalidade.

A retomada das cirurgias eletivas acontece após a suspensão temporária recomendada pelo Ministério da Saúde e válida para todo o país devido a pandemia provocada pelo novo Coronavírus.

Procedimentos cirúrgicos

Junho: 23

Julho: 46

Agosto: 62

Setembro: 76