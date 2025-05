Monitoramento de ansiedade e melhora no desempenho em competições são foco de software desenvolvido por pesquisadores da Unicamp

A ansiedade competitiva é um dos principais desafios enfrentados por atletas de alto rendimento, afetando diretamente o desempenho durante as competições. Para ajudar a lidar com este fator, pesquisadores da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas (FEF Unicamp) desenvolveram o Ansiedômetro, um programa de computador que monitora os níveis de ansiedade dos atletas antes das provas.

“O software foi projetado para substituir os tradicionais métodos de coletas de dados, como questionários em papel, que muitas vezes geram feedbacks tardios e pouco eficientes. Com ele, é possível realizar diagnósticos rápidos e em tempo real, acelerando a coleta em cerca de 30% em comparação aos métodos convencionais”, explica Kaio Borges Guerrero, mestre em Educação Física pela Unicamp e um dos inventores da tecnologia.

Desenvolvido como um aplicativo web, o Ansiedômetro pode ser acessado por qualquer navegador, sendo compatível com os sistemas Android e iOS. Sua característica responsiva evita que ocupe espaço na memória dos dispositivos, facilitando o acesso e o uso diário.

O software utiliza um questionário validado pela literatura científica, aplicável a atletas de qualquer modalidade esportiva, coletiva ou individual. Ao ser preenchido, o programa cria um histórico personalizado de respostas, gerando dados para treinadores e atletas, que podem adotar estratégias para atingir o nível ideal de ansiedade para cada competidor.

“Saúde mental não é a ausência de transtornos, mas sim a capacidade de lidar com as emoções de forma saudável. Em vez de buscar eliminar completamente sentimentos como a ansiedade, devemos entender como equilibrá-los para promover o bem-estar. A verdadeira saúde mental envolve o autoconhecimento e a capacidade de lidar com as dificuldades sem a pressão de estar bem o tempo todo”, esclarece a professora Paula Teixeira Fernandes, docente da FEF e também inventora da tecnologia.

Nesse contexto, a ansiedade pode ser tanto um fator positivo quanto negativo. “O que faz diferença é encontrar o nível ideal para cada pessoa, e o Ansiedômetro auxilia exatamente nesse ajuste fino”, complementa a docente.

Assim, a tecnologia oferece pistas valiosas para o manejo da ansiedade, ajudando a detectar padrões e indicar possíveis abordagens. “O processo de cuidado exige uma abordagem personalizada, com o apoio de psicólogos e outros profissionais da saúde. O software é uma ferramenta de suporte, mas as estratégias de enfrentamento devem ser adaptadas às necessidades de cada atleta”, pondera Fernandes.

O programa de computador foi registrado com o suporte da Agência de Inovação Inova Unicamp, garantindo segurança e respaldo para os pesquisadores durante o processo de proteção da propriedade intelectual. “A Inova Unicamp nos ofereceu todo o suporte necessário, com um processo ético e bem estruturado. É gratificante ver como a Universidade atua com seriedade e compromisso na proteção de tecnologias”, afirma Guerrero.

Interdisciplinaridade e tecnologia no esporte

Um dos grandes diferenciais do Ansiedômetro é sua abordagem interdisciplinar, que interliga Psicologia do Esporte, Educação Física e Tecnologia da Informação. Segundo Fernandes, a colaboração entre diferentes áreas do conhecimento foi essencial para que o projeto alcançasse um alto nível de sofisticação.

“O Grupo de Estudos em Psicologia do Esporte e Neurociências da Unicamp, do qual fazemos parte, sempre valorizou a troca entre profissionais de diferentes áreas, como Psicologia, Educação Física, Fisioterapia e outras. O desenvolvimento do Ansiedômetro seguiu essa filosofia, unindo diversos saberes para criar um software realmente alinhado às necessidades dos atletas”, destaca a docente.

O uso de ferramentas digitais tem transformado a forma como os dados são coletados e analisados no esporte, tornando os treinos mais eficazes. “A tecnologia é uma aliada no aprimoramento da performance dos atletas, oferecendo agilidade na coleta de dados e contribuindo para pesquisas de impacto”, afirma Guerrero.

O software desenvolvido na Unicamp está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU, em especial ao ODS 3 – Saúde e Bem-Estar, já que contribui para a saúde mental de esportistas de diversas modalidades, e também tem potencial para ser aplicado em outras áreas, como educação, saúde e ambientes corporativos.

“Além do esporte, há a expectativa de que o Ansiedômetro possa ser útil em outros momentos de alta ansiedade enfrentados pela população, como entrevistas de emprego, primeiro dia de trabalho e outras situações de pressão. Sua flexibilidade possibilita que seja adotado em diversas áreas, impactando a saúde mental e o desempenho em diferentes contextos”, finaliza Guerrero.

Para que a tecnologia chegue à sociedade, é necessário que empresas interessadas a licenciem para um desenvolvimento em em larga escala. A propriedade intelectual do software da Unicamp está protegida e disponível para licenciamento, saiba mais sobre a tecnologia em seu perfil tecnológico no Portifólio de Tecnologias da Unicamp.

Como licenciar uma tecnologia na Unicamp

A Inova Unicamp disponibiliza no Portfólio de Tecnologias da Unicamp uma vitrine tecnológica. Empresas e instituições públicas ou privadas podem licenciar a propriedade intelectual desenvolvida na Unicamp, com ou sem exclusividade, tais como patentes, cultivares, marcas, software e know-how. O contato e negociação é realizado diretamente com a Agência de Inovação da Unicamp pelo formulário de conexão com empresas.

A Inova Unicamp também oferta ativamente as tecnologias para as empresas, com a intenção de que o conhecimento gerado na Universidade chegue ao mercado e à sociedade. Para conhecer outros casos de licenciamento de tecnologias da Unicamp acesse o site da Inova.