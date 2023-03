Moqueca é eleita 18ª melhor comida do mundo; veja onde saborear a iguaria na região de Campinas

Vila Paraíso Restaurante, em Campinas, e Vitorino, em Paulínia, contam com o prato selecionado em seus cardápios

Campinas, 16 de março de 2023 – A diversidade da culinária brasileira vem ganhando destaque internacional ao longo dos anos. Agora é a vez da Moqueca, prato de raízes portuguesas e que ganhou popularidade na Bahia, hoje servida em diversas versões, de conquistar reconhecimento no ranking “50 Melhores Classificados Pratos de Frutos do Mar no mundo em 2023” (50 Best Rated Seafood Dishes in the World) da Taste Atlas, plataforma que receitas autênticas, críticas de alimentos e artigos de pesquisa sobre ingredientes, restaurantes e pratos populares.

Na eleição dos melhores pratos, a versão baiana conquistou o 18º lugar, com avaliação 4,6/5,0. Já a moqueca elaborada em versões diferentes em outras regiões do Brasil conseguiu a 29ª posição no ranking, com nota 4,5/5,0.

A Moqueca clássica é um ensopado de frutos do mar, com peixes brancos, camarões ou outros frutos do mar combinados com leite de coco, óleo de dendê, suco de limão e vários vegetais, como pimentão vermelho e amarelo, tomate, cebolinha, alho, cebola e às vezes gengibre. Geralmente, este prato vem acompanhado com arroz e farofa, com um pouco de coentro picado.

Para quem aprecia moqueca, a iguaria pode ser encontrada em diversos restaurantes da Região Metropolitana de Campinas (RMC). Em Campinas, uma das casas que serve a iguaria em seu cardápio é o Vila Paraíso Restaurante, no Distrito de Joaquim Egídio, em Sousas. Na casa são oferecidas a Moqueca de Peixe, prepara com Lombo de Pirarucu e camarão, acompanhada de arroz, pirão e farinha de mandioca. Outra opção é a Moqueca de Camarão, versão que leva na receita elaborada pelo Chef Ricardo Barreira Camarões rosa e acompanham arroz, pirão e farinha de mandioca.

Quem também acaba de colocar a Moqueca em seu cardápio é o Vitorino Restaurante, localizado no Vitória Hotel Convention Paulínia. A versão da casa tem como ingredientes principais Pescada Cambucu e camarão grelhado na frigideira, preparados com azeite de Dendê, cebola picada, alho, caldo de mandioquinha, molho de tomate pelati, pimentões amarelo e vermelho. Para acompanhamento, são servidos arroz branco, farofa de banana da terra feita na manteiga e farinha de milho, além de chips de banana da terra frita.

Recentemente, em enquete realizada pelo Ministério do Turismo (MTur) nas redes sociais, a moqueca foi a vencedora da comida que não poderia deixar de faltar na mesa do turista, deixando para trás a tradicional feijoada.