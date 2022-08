Morre aos 84 anos o apresentador, escritor e humorista Jô Soares

Morreu às 2h20 desta sexta-feira (5), aos 84 anos, o apresentador, ator, humorista, escritor e diretor Jô Soares. Segundo nota do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, o artista estava internado desde 28 julho. A causa da morte não foi divulgada. O velório e o enterro serão reservados para familiares e amigos.

De acordo com a Globo, Jô Soares foi internado para tratar uma pneumonia. O corpo do artista deixará o hospital no fim desta manhã.

fonte:Uol- Noticias da TV