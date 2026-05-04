Motorista é preso por embriaguez, fuga e adulteração de veículo em

Condutor ignorou ordem de parada, dirigiu em alta velocidade e foi detido após acompanhamento policial

Um homem foi preso na noite de domingo, dia 3, após uma série de infrações registradas na rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP-332, em Paulínia.

De acordo com o Policiamento Rodoviário, durante patrulhamento, a equipe visualizou um caminhão-trator trafegando em alta velocidade e com a placa traseira oculta. Foi emitida ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor.

Após acompanhamento, o veículo entrou no perímetro urbano e foi abordado nas proximidades de uma empresa. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o caminhão não possuía placa dianteira e que o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez.

O condutor foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas recusou. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador veicular, embriaguez ao volante, desobediência e direção perigosa.

A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial, onde o indivíduo foi indiciado e posteriormente liberado.

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