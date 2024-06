Muito além da origem, recapagem depende da qualidade e do uso adequado dos pneus

Sendo nacional ou importado, as possibilidades de reforma dos pneus dependem da utilização correta, calibragem e manutenção regular

A recapagem, que consiste na recuperação da carcaça e na reposição da banda de rodagem do pneu desgastado pelo uso, é uma prática mundial, proporcionando ganhos econômicos e ambientais. Nos pneus de carga, é possível fazer até duas reformas, cuja viabilidade depende de dois fatores principais: a qualidade do produto, independentemente de ser nacional ou importado; e a sua utilização correta, com a calibragem adequada e a devida manutenção.

Segundo a Associação Brasileira da Reforma de Pneus (ABR), a prática possibilita reaproveitar a carcaça com total segurança e rendimento quilométrico semelhante ao do novo. Seu valor é 75% mais barato para o consumidor e há redução de 57% no custo do quilômetro rodado. Levantamento realizado em 2019 demonstrou que a recapagem propiciou economia de R$ 7 bilhões ao setor de transporte de carga e passageiro.

Samer Nasser, diretor de Marketing da XBRI Pneus, uma das maiores empresas latino-americanas do setor, explica que a reforma – possível para os utilizados em caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e de terraplenagem, automóveis e até aviões – também é ecologicamente correta, pois utiliza somente 20% do material empregado na fabricação do produto novo. Além disso, tem a mesma durabilidade do original e posterga a destinação final da carcaça. Ou seja, reduz os impactos ambientais.

Quanto ao número de vezes em que a recapagem é possível, Eduardo Moller Filho, proprietário da Atual Pneus, empresa gaúcha que há mais de 17 anos atua no ramo, reformando 120 mil carcaças por ano, afirma ser um mito a diferença que se propala entre os produtos nacionais e importados. “A quantidade de vezes em que a reforma é possível está ligada mais à preservação da carcaça do que à origem. Uma frota equipada com pneus nacionais na qual não existam práticas de manutenção e calibragem correta gerará um baixo índice de recapabilidade. Ao contrário, uma frota equipada com pneus importados de qualidade e que realize a manutenção e calibragem corretas e periódicas gerará índice mais elevado de recapabilidade”, explica.

A empresa conta com auto centers, truck centers, recapadoras e pontos de apoio distribuídos estrategicamente, atendendo praticamente em todo o Rio Grande do Sul. Moller Filho reitera que a recapagem é muito segura e confiável. Basicamente, resume-se na substituição da banda de rodagem (desenho) do pneu desgastado por uma nova. O processo é composto por 12 etapas rigorosamente padronizadas, para garantir a perfeita recuperação do produto.

Cleder Gaspar, diretor Técnico e Comercial da Tread Rubber, situada em Gaspar, Santa Catarina, que fabrica bandas de rodagem para reforma de pneus rodoviários de cargas, também salienta que as possibilidades de recapagem não dependem da origem, mas sim da qualidade e do bom uso do produto. A empresa produz 20 mil bandas por mês.

“A maioria dos nossos parceiros reformadores têm cadastros sobre os serviços prestados, incluindo os seguintes dados: medidas, marcas, série e quantidade de pneus reformados. Com base nessas informações, acompanhamos de perto as características dos fabricados nacionalmente e dos importados. Há um equívoco quando se distinguem os produtos pela origem. Temos excelentes marcas estrangeiras como também nacionais de baixa qualidade”, explica Gaspar.

Algo que chama a atenção do diretor da Tread Rubber é que, nos últimos dois anos, cresceu bastante o volume de pneus XBRI que têm chegado às reformadoras. “Esses produtos apresentam resultados de recapabilidade idênticos aos nacionais de primeira linha”, ressalta, acrescentando: “Diante desse aumento, buscamos mais informações sobre a marca e constatamos que é um pneu fabricado completamente dentro das necessidades e características brasileiras, em todos os aspectos: boa quilometragem na primeira vida e composto tropicalizado e favorável a todas as regiões do País. Também propicia excelente recapagem”.

Gaspar informa que a Tread Rubber homologou os pneus XBRI como uma carcaça 100% confiável. “Outro detalhe conhecido apenas nesse mundo de reformadores é que, partindo do princípio de que todas as carcaças têm um certo valor comercial, o que reforça a boa qualidade das referentes aos pneus da XBRI é que elas têm agora o mesmo valor comercial das advindas dos pneus nacionais de primeira linha”, conclui.