Mulher encontrada morta às margens da Rodovia Santos Dumont foi vítima de feminicídio

Companheiro da vítima foi preso após confessar o crime ocorrido em Itu; corpo foi abandonado em Campinas para tentar despistar a polícia

A Polícia Civil confirmou que o corpo de uma mulher encontrado às margens da Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Campinas, é de uma vítima de feminicídio. O principal suspeito, companheiro da vítima, foi preso nesta segunda-feira (18).

Segundo as investigações, a vítima foi identificada como Maria de Fátima Matos da Silva, de 32 anos, moradora de Itu. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu dentro da residência do casal na noite do dia 12 de maio.

Ainda conforme apurado, o investigado apresentou versões contraditórias durante depoimento na delegacia e posteriormente teria confessado o assassinato. Ele alegou que matou a companheira após um desentendimento.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem teria agredido a vítima, provocado sua queda em uma escada da residência e, em seguida, causado sua morte por estrangulamento.

As investigações apontam ainda que o suspeito ocultou o corpo em diferentes locais na cidade de Itu antes de abandoná-lo às margens da rodovia, em Campinas, na tentativa de despistar a polícia.

A prisão temporária foi solicitada pela Polícia Civil e autorizada pela Justiça. O mandado foi cumprido pela equipe da 3ª Delegacia de Polícia de Repressão a Homicídios Múltiplos do DHPP de Campinas.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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