Mulher fica ferida após acidente de moto nesta tarde

Uma jovem de cerca de 20 anos ficou ferida após um acidente entre uma moto e um carro na Avenida XV de Novembro, em Artur Nogueira na tarde desta quinta-feira (17). Ela foi socorrida e levada para o Pronto Socorro Municipal. A batida foi entre um Prisma e um moto Honda/CG Fan.

De acordo com informações apuradas no local, a motorista do carro contou que ela e a condutora da moto tinham acabado de sair do posto de combustível e que deu seta para estacionar na Avenida, quando a condutora da moto acabou acertando o carro.

“Eu dei seta para estacionar aqui e ela ao invés de passar pela direita, acabou passando pela esquerda e atingiu meu carro”, relatou a motorista que não teve ferimentos.

A condutora da moto foi levada para o PS consciente para ser atendida. A Polícia Militar estava no local para registrar a ocorrência e ouvir a versão da condutora da moto.