Município é contemplado novamente com o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA/Cesta Verde

A Prefeitura de Itapira deu início no último dia 5, à distribuição dos kits de alimentação do Programa de Aquisição de Alimentos PAA/Cesta Verde, que é implementado no Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Uma nova entrega ocorreu nesta terça-feira, 19 de novembro.

Nesta nova fase, a iniciativa vai atender as famílias mais vulneráveis da cidade, por meio de 11 entidades socioassistenciais que fazem a retirada dos kits a cada quinze dias e realizam a distribuição para os cadastrados. “São 1,5 toneladas de gêneros alimentícios adquiridos diretamente dos agricultores familiares que participaram do chamamento público do Governo do Estado de São Paulo que resultam em 150 kits que serão encaminhados às famílias vulneráveis cadastradas”, explica a secretária de Promoção Social Regina Ramil. Em 2021, durante a pandemia, o município já havia sido contemplado no PAA e auxiliou, na época, centenas de famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

Cada Cesta Verde é composta de frutas, verduras, legumes e tubérculos que são entregues quinzenalmente pelos produtores cadastrados. Todo o processo de recebimento, separação, pesagem, montagem dos kits e distribuição para as entidades ficará a cargo da equipe da Secretaria de Promoção Social com apoio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e ocorre na Estação Fepasa.

A execução do programa em Itapira é acompanhada pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), unidade de Mogi Mirim, com atuação local da Casa da Agricultura, representada pelo Engenheiro Agrônomo Carlos Eduardo Canivezi Antunes e pela Engenheira Agrônoma Alexandra Cristina Luppi Guedes Geraldi.

Sobre o PAA

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA/Cesta Verde distribui frutas, legumes, verduras e tubérculos produzidos por meio de agricultura familiar a famílias cadastradas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade. Os municípios paulistas contemplados são integrantes do Mapa de Insegurança Alimentar e Nutricional (INSAN), elaborado pelo Ministério da Cidadania. O Programa é realizado por intermédio de uma parceria entre o Ministério da Cidadania e o Governo de São Paulo, via Secretaria de Agricultura e Abastecimento e conta com o apoio dos municípios e da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), que o coloca em execução por meio de um Grupo Técnico e de suas Regionais.