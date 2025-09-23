Municípios da região de Campinas participam do Revelando SP em São Paulo

Com entrada gratuita, festival acontece de 25 a 28 de setembro, no Parque do Trote

Começa quinta-feira, dia 25 de setembro, a edição de São Paulo do Revelando SP, que em 2025 já passou por Barretos, Iguape, São José dos Campos e Presidente Prudente. Realizado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte, o festival conta com 230 participantes, que representam 114 municípios paulistas por meio do artesanato, da culinária e das manifestações culturais. A edição de São Paulo do Revelando SP, correalizada pela Prefeitura de São Paulo, acontece até o dia 28, domingo, no Parque do Trote, com entrada franca.

No artesanato, a região de Campinas conta com Águas de São Pedro, com o Ateliê Uirapuru – Natureza como suporte artístico; Campinas, com Belas Palhas Crioulas – Orixás em palha de milho crioulo; Indaiatuba, com Entalhe em madeira; Nazaré Paulista, com Artesanatos inspirados na Festa do Divino; Pedra Bela, com Tecelagem com lã de carneiro, algodão e fibra natural; Piracaia, com Filhos do Seu Emílio – Entalhe em madeira; e Várzea Paulista, com Esculturas em pedra e madeira.

Na culinária, Amparo oferece a Cachaça da Torre; Bragança Paulista, a Linguiça bragantina artesanal com polenta frita crocante; Itapira, Doces caseiros e Vinhos Família Canivezi; Joanópolis, a Comida do lobisomem; Jundiaí, o Cantinho da Rita e o Acarajé da Mona; Pedra Bela, o Virado de banana e canjiquinha; e Socorro, o Turismo Rural.

Nas manifestações culturais, por sua vez, Campinas traz Tiririca (a Capoeira Paulista) e o Batuque dos Engraxates, e o Samba de Bumbo Campineiro Nestão Estevam; Indaiatuba, a Folia de Reis – Companhia São Francisco de Assis e Jongo; Joanópolis, o Grupo Folclórico Caiapó e a Confraria do Divino Espírito Santo; Pedra Bela, a dupla Paco & Thiago; Piracaia, Caiapós, Congada Branca Marinheiros, Catira Serra Azul e Congada Verde Periquitos; e Torrinha, os Bonecões do Bloco da Mariona.

Grandes nomes da música se apresentarão no evento. Dia 25, quinta-feira, os shows são de Siba com a Orquestra de Frevo do Capibaribe e o Trio Parada Dura. Dia 26, sexta, o palco é de Adriana Farias. Dia 27, sábado, Guito Show sobe ao palco na parte da tarde. À noite haverá um encontro dos pavilhões das escolas de samba Vai-Vai, Nenê de Vila Matilde e Unidos de Vila Maria. Para o encerramento, no dia 28, o Revelando SP terá um show do Barra da Saia em homenagem a Inezita Barroso à tarde e Almir Sater no começo da noite.

Entre as atividades oferecidas, há ainda o espaço Experimenta!, que oferece oficinas de oleiraria, grafismo indígena e dança cigana, encontro de congadas, cortejo de bonecões, a instalação Parque de Bambu, e a exposição “Arte sacra para ver e sentir”, em parceria com o Museu de Arte Sacra de São Paulo.

Serviço: Revelando SP – Capital

Datas: 25 a 28 de setembro

Horário: a partir das 10h, exceto no dia 25, que as atividades começam às 16h

Local: Parque do Trote, avenida Nadir Dias Figueiredo, s/n – Vila Guilherme, zona norte de São Paulo.

Shows

25 de setembro, quinta-feira

19h30 – Siba + Orquestra de Frevo Capibaribe

20h30 – Trio Parada Dura

26 de setembro, sexta-feira

20h30 – Adriana Farias

27 de setembro, sábado

14h – Guito Show

20h30 – Encontro de Pavilhões – Vai-Vai, Nenê de Vila Matilde e Unidos de Vila Maria

28 de setembro, domingo

14h – Barra da Saia – Homenagem a Inezita Barroso

19h – Almir Sater

Espaço Experimenta!

25 de setembro, quinta-feira

16h às 17h – História e Feitura da Paçoca no Pilão

26 de setembro, sexta

10h às 13h – Mãos na Terra: Oficina de Oleiro

15h às 17h – Ritmos Nômades: Dança Cigana

27 de setembro, sábado

10h às 13h – Mãos na Terra: Oficina de Oleiro

15h às 17h – Traços Ancestrais: Grafismo Indígena

28 de setembro, domingo

10h às 13h – Mãos na Terra: Oficina de Oleiro

15h às 17h – Sons da Terra: Construção de Instrumentos Populares

Oficinas – Museu de Arte Sacra de São Paulo

26 de setembro, sexta-feira

11h30 às 12h30 – Pintura de Imagens em Gesso

15h às 16h – Pintura de Imagens em Gesso

Vagas: 15 pessoas por turma

Ministrante: Titina Corso

27 de setembro, sábado

11h30 às 12h30 – Amuletos do Frei

15h às 16h – Amuletos do Frei

Vagas: 15 pessoas por turma

Ministrante: Ação Educativa do MAS-SP

28 de setembro, domingo

11h30 às 12h30 – Amuletos do Frei

15h às 16h – Amuletos do Frei

Vagas: 15 pessoas por turma

Ministrante: Ação Educativa do MAS-SP

Sobre o Revelando SP

Maior festival de economia criativa e cultura tradicional do estado de São Paulo, o Revelando SP, programa de salvaguarda da cultura tradicional paulista da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, tem como propósito valorizar o patrimônio imaterial paulista. Com mais de 60 edições realizadas ao longo de quase três décadas, é uma festa gratuita que reúne a pluralidade da culinária tradicional, o artesanato, a música e as diversas manifestações da cultura popular regional. O encontro destaca os talentos locais, promovendo suas obras e facilitando a conexão com o público e investidores, e promove ainda a troca de experiências, a articulação entre comunidades, o intercâmbio de saberes e fazeres e a geração de renda.

Sobre a Associação Paulista dos Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte é uma Organização Social de Cultura que trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 20 anos de atuação, a Organização desenvolveu mais de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.