Musical de Natal Ypê “Sonhos de Infância” leva mundo de magia e atividades gratuitas ao interior de SP

Musical Natal Ypê “Sonhos de Infância” – Foto: Cineview

Mais de 100 mil visitantes são esperados, entre 22/11 e 24/12, para viver uma experiência inesquecível, com decoração e atrações musicais para toda a família

O clima festivo de fim de ano invade novamente a cidade de Amparo, no interior do estado de São Paulo. O Musical de Natal Ypê “Sonhos de Infância”, um dos eventos mais tradicionais e aguardados da região, será realizado de 22 de novembro a 24 de dezembro, com entrada gratuita, nos jardins do complexo fabril da Ypê – uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país.

Com uma área de aproximadamente 4 mil m², a decoração aposta em elementos que remetem às brincadeiras – aquelas que faziam parte da infância dos adultos e que são novidade às crianças de hoje – e ao universo lúdico, proporcionando uma atmosfera mágica para todas as idades. A expectativa é ultrapassar os mais de 100 mil visitantes recebidos na edição de 2023, atraídos não apenas pela decoração, mas também pelas apresentações musicais que ocorrerão ao longo de todo o evento.

Todas as sextas-feiras, às 20h, a banda de Natal promete animar o público com os grandes clássicos da época. Aos sábados, domingos e nos dias 23 e 24 de dezembro, também às 20h, um Musical de Natal inédito emocionará com canções que exaltam a imaginação e a simplicidade. Papai Noel e Mamãe Noel também estarão presentes durante toda a programação para interagir com o público, acompanhados de “noeletes”, duendes e mascotes.

Para Mariana Nunes, gerente de Responsabilidade Social da Ypê, o evento vai muito além de uma decoração festiva. “O Natal Ypê é um compromisso nosso com a comunidade e, neste ano, esperamos que pessoas de todas as idades vivenciem o espírito natalino em sua forma mais genuína. Nesta edição, para a escolha do tema, pensávamos em algo que fosse comum a todos nós e a infância foi a resposta que procurávamos. Se eu não sou criança hoje, fui ontem. E trazer esse tema dentro do contexto do Natal, é ainda mais especial, pois trata-se da união, da celebração e da alegria de ser criança com o simbolismo e sentimentos bons que essa época nos proporciona. É uma junção mágica e perfeita”, diz ela.

Em meio à decoração natalina, o musical terá uma missão especial confiada a três estrelas: Madú, Malú e Majú que terão a importante tarefa de convidar todos os visitantes para uma viagem imaginária. O espetáculo promete uma experiência teatral envolvente com muita emoção, canções tradicionais e inéditas de Natal, além de um cenário deslumbrante. O Musical de Natal é uma realização da BW Incentiva, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Ypê.

Pensado para ser inclusivo, o evento é acessível a todos e também permite a entrada de animais de estimação, com a única restrição de que sejam carregados no colo nas áreas decoradas. Essa iniciativa reforça o compromisso da Ypê com a comunidade, proporcionando um Natal mágico e acolhedor para todos.

Serviço:

Natal Ypê – “Sonhos de Infância”

Data: 22 de novembro a 24 de dezembro de 2024

Horário: Sextas, sábados e domingos, e nos dias 23 e 24/12 (segunda e terça), das 19h às 22h

Endereço: Avenida Waldyr Beira, 1000, Amparo (SP)

Entrada: Gratuita

Importante: Em caso de chuva, o evento pode ser temporariamente suspenso. A Casa do Papai Noel receberá visita até às 22h, com atendimento por ordem de chegada. Em caso de filas longas, poderá ser indicado o encerramento da fila.