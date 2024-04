MUTIRÃO CONTRA A DENGUE: SAÚDE VISITA MAIS 616 IMÓVEIS NO BAIRRO NASSIF

Agentes de saúde da Prefeitura de Jaguariúna visitaram mais 616 imóveis no bairro Nassif, no último sábado, dia 20 de abril, em novo mutirão contra a dengue no local.

Segundo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 402 residências foram efetivamente trabalhadas pelos agentes, com 172 casas fechadas.

Em outros 35 imóveis, os proprietários não permitiram a entrada dos agentes de saúde para verificação dos quintais. Mais sete residências estavam desocupadas. Segundo a Secretaria de Saúde, foram coletadas nove amostras de larvas do mosquito Aedes Aegypti para análise.

A Secretaria de Saúde ressalta a importância da colaboração dos moradores, permitindo a entrada dos agentes e seguindo as orientações para o combate à dengue e outras doenças, não deixando acumular água em vasos e outros objetos.

A ação deste sábado deu continuidade ao trabalho realizado no último dia 13 de abril no bairro Nassif, quando 230 imóveis foram visitados, totalizando assim 846 residências nos dois dias de mutirão.

Desde o início do ano, a Secretaria de Saúde vem realizando uma série de mutirões da dengue nos bairros da cidade. Segundo a pasta, essas ações são fundamentais para o combate ao mosquito e à prevenção da dengue por meio da informação aos moradores.

Quem quiser ajudar esse trabalho pode enviar mensagens de texto e fotos de locais que possam ser foco de dengue pelo WhatsApp número (19) 99783-2319, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Foto: Ivair Oliveira